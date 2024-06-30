الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دى ماريا يطمئن جماهير الأرجنتين على ميسى قبل ربع نهائى كوبا أمريكا

دي ماريا وميسى
دي ماريا وميسى

طمأن أنخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين، جماهير الفريق على حالة ليونيل ميسي قائد التانجو قبل مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

ولم يشارك ميسي في لقاء بيرو الأخير بدور المجموعات بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء تشيلي بالجولة الثانية لكنه استكمل اللقاء.

وجلس ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين ضد بيرو في اللقاء الذي حسمه التانجو بثنائية لاوتارو مارتينيز وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية: “ليو بخير، إنه يتعافى، نأمل أن يكون مستعدًا للمباراة القادمة، فوز اليوم من أجله”.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، خلال وجوده مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب ميسي عن تدريبات فريقه أمس الأول الخميس بسبب شعوره بألم في العضلات.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، أمس الجمعة، التشخيص النهائي لإصابته.

وكان الجهاز الفني للأرجنتين أعلن عن أن ميسي لن يلعب ضد بيرو بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع راقصي التانجو.

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