الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالهدايا وعلم مصر.. توزيع هدايا الرئيس فى ذكرى 30 يونيو بالإسكندرية (صور)

هدايا الرئيس
هدايا الرئيس

وزع حزب مستقبل وطن هدايا الرئيس والورود والأعلام المصرية على المواطنين في مختلف شوارع وميادين محافظة الإسكندرية كهدايا رمزية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

مواطنو الإسكندرية: شكرًا رئيسنا على استعادة مصر والنهوض بها

وقال محمد أبوهندية، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن ثورة ٣٠ يونيو ثورة قومية أنقذت مصر من يد الإرهاب وأعادتها مجددًا إلى مسار الإصلاح والتنمية، الذي نلمس خطواته جيدًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: إننا نحرص على أن نحتفل وسط المواطنين في مشهد احتفالي ميداني، بتوزيع الهدايا ورفع الأعلام المصرية ومشاركة الأطفال فرحتهم في تلك الذكرى الوطنية.

وتابع محمد فؤاد، أحد المواطنين، أن ثورة ٣٠ يونيو ثورة مجيدة انتشلت المصريين من طريق الظلام الذي كنا نسير تجاهه، ولكن اليوم استعادت مصر مكانتها الدولية الرائدة وأصبحنا نعيش عصر الإنجازات الذي لم نكن نحلم به يومًا.

وقال مالك الشرقاوي، أحد المواطنين: إننا نشكر الرئيس السيسي على مشاركتنا الدائمة في الأحداث الوطنية الهامة، فنلمس جيدًا جهود الدولة المصرية لتحقيق الإنجازات في ظل التحديات العالمية، وتحقيق تنمية شاملة في كل المجالات، والشعب المصري صبور ويثق في خطوات الرئيس لصالح الوطن والمواطنين.

وأكد كريم عبدالرحمن، أحد المواطنين، أن توزيع هدايا الرئيس لفتة احتفالية ذات قيمة هامة للمواطنين، فثورة ٣٠ يونيو كانت طوق نجاة لمصر والمصريين لتغيير مسار أسود كان مخططًا لمصر والسير تجاه مسار البناء والتنمية.

كلمة الرئيس للشعب المصري

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمته إلى الشعب المصري قائلًا: إننا نقف على أرض صلبة، دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وتابع: فتحتفل مصر اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية، اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهــوا فتــرة عصـيبة مــن الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل

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مستفيدات الحملة الطبية "من بدري أمان": هدية غالية من الرئيس في 30 يونيو (فيديو وصور)

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ثورة ٣٠ يونيو هدايا الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا رئيسنا احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

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