الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

فوائد زيت السمسم.. أهم الخصائص المفيدة للشعر

زيت السمسم للشعر
زيت السمسم للشعر

تزايد عمليات البحث حول  فوائد زيت السمسم للشعر حيث يعمل على الحفاظ على صحة وتغذية الشعر ومنحه النعومة حيث إنه يتمتع بفيتامين B المركب، الذي يساعد على الوقاية من حدوث مشكلات الشعر، كما أنه يساعد على علاج الشعر الجاف والخشن،   وفيما يلي نرصد لكم أهم فوائد زيت السمسم  للشعر.

فوائد زيت السمسم للشعر

يساعد زيت السمسم على تحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس، مما يساعد على نمو الشعر، وعلاج الشعر المتضرر نتيجة استخدام المواد الكيميائية، وهذا من خلال تدليك فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف بزيت السمسم.

وكما يساعدك على التخلص من قشرة الرأس، وعليك بتدليك فروة الرأس باستخدام القليل من زيت السمسم قبل النوم، ويترك حتى الصباح، ويتم غسل الشعر، وعليك بتكرار هذه الوصفة حتى يتم التخلص من القشرة نهائيا.

يساعد زيت السمسم في الوقاية من الشيب المبكر 

يستخدم زيت السمسم على الشعر يساعد على الوقاية من الإصابة بشيب الشعر المبكر، كما أنه يزيد من قتامة لون الشعر وعليك بخلط ملعقة كبيرة من زيت السمسم مع 4 ملاعق من زيت اللوز، ويتم تدليك فروة الرأس به، ويترك لمدة ثلث ساعة ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وعليك بتكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

زيت السمسم يعتبر واقيا جيدا للشعر من أشعة الشمس، والتي تتسبب في تساقط الشعر وتلفه، ويمكن دهن زيت السمسم على فروة الرأس قبل الخروج في الشمس مما يساعد على حماية الشعر وتقويته ولعلاج الجفاف الذي يصيب الشعر، والناتج عن التعرض إلى العوامل المختلفة، ويساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد.

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طريقة خلط الليمون وزيت السمسم لحماية الشعر 

يمكنك خلط ملعقة كبيرة من زيت السمسم مع قطرات من عصير الليمون، ويتم تدليك فروة الرأس بالخليط جيدا على أن يكون بحركات دائرية، ويترك على الشعر طوال الليل ويتم غسله في الصباح بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي ويساعد على علاج الشعر التالف وإعادة حيوية الشعر ونضارته، حيث إنه يساعد على تغذية فروة الرأس من الجذور، ويمدها بالمعادن والفيتامينات الضرورية، بالإضافة إلى أن زيت السمسم له القدرة على تلميع الشعر وحمايته من التعرض إلى الأتربة والمؤثرات التي تعرضه للجفاف والتلف، ولهذا عليك باستخدام زيت السمسم على فروة الرأس بشكل متكرر للتخلص من تلف الشعر.

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