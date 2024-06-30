إحالة عصابة بيع العقارات الوهمية في أكتوبر للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة مكونة من 5 لمحكمة الجنايات لاتهامه بتكوين تشكيل تخصص في سرقة أموال المواطنين بالتحايل والنصب عن طريق بيع عقارات وهمية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالتحايل وأعدوا الخطة وأحكموا التدبير ووزعوا الأدوار، فقامت المتهمة الرابعة بالتواصل مع المجني عليه وإيهامه برغبتها في شراء إحدى الوحدات التجارية المملوكة له بحكم عمله كمطور عقاري فاستجاب لها واستدرجته للعين محل الواقعة - وحدة سكنية تزعم بيعها للمجني عليه إلا أنه بمجرد دلوفه للعين فوجئ بالمتهمين من الأول للثالث في انتظاره داخل العين.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، وهي أن هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن قام المتهمين من الأول للثالث بإشهار السلاح الأبيض «مطواة قرن غزال» في وجهه وكبلوه بالحبال لنيل المنال وهو نزع عنه الثياب - وقاموا بتصويره بوضع يُخل بالآداب لتهديده بإرسالها لذويه لينصاع للمطالب «محل الوصف قبل الأخير».

وأكرهوا المجني عليه بالتوقيع على 4 إيصالات أمانه، وقاموا بتصوير المجني عليه حال توقيعه على تلك الإيصالات وإلى جواره المتهمة الرابعة تملي عليه ما يكتب في الإيصالات.