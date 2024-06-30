الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مطالب شعبية متطلعة نحو غد أفضل".. وثائقي يرصد "آخر أيام الجماعة" (فيديو)

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

عاصفة حادة اندلعت مع الخامس والعشرين من يناير 2011 لتعبر عن مطالب شعبية متطلعة نحو غد أفضل، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وتسلقت جماعة الإخوان الإرهابية كعادتها هذا الحراك.

وبدلًا من وعدها بعدم خوض سباق الرئاسة، دفعت بمرشحين أحدهم أساسي، والآخر احتياطي، ففي 24 يونيو 2012 أعلن فوز المرشح الإخواني محمد مرسي بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.

يسقط يسقط حكم المرشد

لأول مرة بعد 84 عامًا من تأسيسها، وصلت الجماعة إلى مقاليد حكم مصر ليبدأ فصلًا قاسما، لكنه لم يستمر طويلًا، فبعد عام واحد ونتيجة لجرائم الجماعة وأخطائها الكبرى، ملأ المصريون كل الميادين يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد"، لكن ترى كيف مرت الأيام الأخيرة في حكم الجماعة الإرهابية وكيف اتسعت دائرة الغضب، لتتفجر ثورة 30 يونيو ضد محمد مرسي وجماعته وتيارًا متطرف أبى المصريون حكمه.

جاء ذلك في فيلم وثائقي يرصد "آخر أيام الجماعة" عبر قناة الوثائقية وفضائية "إكسترا نيوز". 

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