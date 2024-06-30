بينها الأجور والتعيينات.. 9 مفاجآت سارة للموظفين فى الموازنة الجديدة

يبدأ غدًا العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 /2025، وتعد أضخم موازنة في تاريخ البلاد بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5 تريليونات جنيه خلال العام السابق عليه بمعدل نمو 28%، وتوزع الموازنة بين 3.8 تريليون جنيه مصروفات و2.6 تريليون جنيه إيرادات.

زيادة مخصصات الأجور

ومن المستهدف زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 575 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2024 /2025 مقابل 470 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، وتوجه الحصة الأكبر من مخصصات الأجور لتمويل المكافآت بقيمة 206.9 مليار جنيه، يليها أجور الوظائف الدائمة بقيمة 113.2 مليار جنيه، ومزايا نقدية 55.8 مليار جنيه، بدلات نوعية 44.9 مليار جنيه، وأجور الوظائف المؤقتة 12.6 مليار جنيه.

وتتنوع المزايا النقدية المقرر صرفها للموظفين في الموازنة الجديدة بين: علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 23 مليار جنيه، علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية 19.3 مليار جنيه، علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين 5.1 مليار جنيه، علاوة خاصة بقيمة 2.3 مليار جنيه، المنحة الشهرية 348.7 مليون جنيه، علاوة الحد الأدنى 171.5 مليون جنيه، علاوة اجتماعية بقيمة 123.7 مليون جنيه، علاوة اجتماعية إضافية 107.9 مليون جنيه.

الموازنة الجديدة للدولة

وتقدم الموازنة الجديدة، أكبر حزمة حماية اجتماعية، وتم تطبيقها بشكل عاجل، بقيمة 240 مليار جنيه، اعتبارًا من مارس 2024 ويستمر صرف تلك الحزمة طوال مدة العمل بالموازنة الجديدة بين شهري يوليو 2024 ويونيو 2025، وتتضمن ما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

علاوة وتعيينات جديدة

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة 11 مليار جنيه.

إقرار حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه زيادات إضافية في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية وهيئة التمريض.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

إقرار 15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.% مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في موازنة عام 2024 /2025.

رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.