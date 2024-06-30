الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف الآن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي للحصول على كارت الخدمات، لذلك يستعرض الدستور خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن الكارت وطرق إجراء كشف طبي من أجل تحديد درجة الإعاقة.

و تنشر الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال المواقع المتخصصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الإلكتروني للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

اضغط هنا للاستعلام عن  النتيجة التي تحصل عليها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

اكتب الرقم القومي اضغط على بحث كي تظهر نتيجة التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

الكشف الطبي للمعاقين 2024

يتيح الكشف الطبي للمعاقين إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بما يتوافق مع درجة الاعاقة حيث يصدر الكارت باللون المحدد لدرجة الإعاقة وشدتها.

اضغط هنا لحجز موعد من أجل إجراء الكشف الطبي للمعاقين.

ادخل البيانات المطلوبة كاملة ويجب أن تكون دقيقة كي يمكنك تلقي الاستجابة على هاتفك المحمول بموعد إجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لان الكارت شرط اساسي للتقديم من أجل الحصول على سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن كارت الخدمات المتكاملة حامله من  الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية،  كذلك زيادة فرص التعيين ضمن  نسبة الـ5% من عدد العاملين.

والحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

وإمكانية الدمج في المدارس والجامعات والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية،  والاستفادة من الخصومات في وسائل النقل  والمواصلات.

كما يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة وإمكانية دخول المتاحف والأماكن الأثرية مجانا.

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