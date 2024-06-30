"الوطنى الفلسطينى" يدين تصريحات بن غفير الداعية لقتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الأحد، تصريحات عضو حكومة اليمين العنصري إيتمار بن غفير، التي يدعو فيها إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له اليوم، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينيين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها أسرانا خاصة الأطفال والنساء، والتي نتج عنها بتر أعضاء، وإعدامات.

ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي

وأضاف "فتوح" أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى الأبطال في سجون الموت، خاصة سجن سدي تيمان الرهيب، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.

بن غفير يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

وسبق، ودعا الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، إلى إعدام المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال بإطلاق النار على رءوسهم.

وقال "بن غفير"، في مقطع مصور، إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس، كما طالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة التمهيدية، مطلع مارس من العام الماضي، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

ويلزم مشروع القانون الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريًا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل.

من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير عبدالله الزغاري، اليوم، أن تصريحات بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان.