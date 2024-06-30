الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنى الفلسطينى" يدين تصريحات بن غفير الداعية لقتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص

روحي فتوح
روحي فتوح

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الأحد، تصريحات عضو حكومة اليمين العنصري إيتمار بن غفير، التي يدعو فيها إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له اليوم، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينيين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها أسرانا خاصة الأطفال والنساء، والتي نتج عنها بتر أعضاء، وإعدامات.

txt

نازحو جنوب لبنان محرومون من المساعدات.. ومخاوف من حرب شاملة مع الاحتلال

ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي 

وأضاف "فتوح" أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى الأبطال في سجون الموت، خاصة سجن سدي تيمان الرهيب، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.

txt

لابيد: تطرف بن غفير وسموتريتش يجرنا لعالم الجنون وانهيار الحكومة من الداخل

بن غفير يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

وسبق، ودعا الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، إلى إعدام المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال بإطلاق النار على رءوسهم.

وقال "بن غفير"، في مقطع مصور، إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس، كما طالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.

 جدير بالذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة التمهيدية، مطلع مارس من العام الماضي، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

ويلزم مشروع القانون الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريًا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل.

من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير عبدالله الزغاري، اليوم، أن تصريحات بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان.

الوطني الفلسطيني بن غفير الأسرى الفلسطينيين المجتمع الدولي حقوق الانسان

مواد متعلقة

"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على بلدتى سبورنو ونوفواليكساندروفكا فى دونيتسك

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

فلسطين تطلب انعقاد الجامعة العربية لبحث مواجهة جرائم الإبادة الإسرائيلية

37877 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة منذ 7 أكتوبر

خلال 48 ساعة.. "صحة غزة" تحذر من توقف المستشفيات وتناشد العالم التدخل

أبرز السيناريوهات المتوقعة حول إعادة الانتخابات الرئاسة الإيرانية

اليمن والسودان ضمن "الدول الأقل سلمية" عالميًا.. ما تأثير ذلك على مصر؟

مظاهرات بمشاركة آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

أربعينى يمزق زوجته بـ13 طعنة فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر