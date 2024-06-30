الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

28 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

كاميرا المراقبة
كاميرا المراقبة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن ضبط عدد من السيارات المخالفة لقانون المرور وتحرير عدد من المحاضر لمخالفات مرورية وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية ونقطة مشاهدة الإدارة العامة للمرور  بكفرالشيخ، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن منظومة الكاميرات الذكية تغطي أغلب مناطق مدينة كفر الشيخ (محاور الطرق والشوارع والميادين)، وربطها على (3) نقاط مشاهدة، تضمنت؛ النقطة الأولى بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والنقطة الثانية بمديرية أمن كفرالشيخ، والنقطة الثالثة بالإدارة العامة للمرور بمدينة كفرالشيخ، والتي تم من خلالهم رصد وتحرير عدد 28 محضر لمخالفات المرور، بالإضافة إلى تحرير 16 محضرًا للإشغالات خلال 24 ساعة، على مستوى مدينة كفرالشيخ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وفرض سيادة القانون.

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وأكد محافظ كفر الشيخ أن منظومة الكاميرات الذكية الجديدة تعمل وفق أحدث أنظمة المراقبة والرصد والتسجيل المستمر على مدار 24 ساعة والتي تدعم الرؤية الليلية، كما تم ربطها على نقاط المشاهدة بكابلات إتصالات عالية السرعة لنقل البيانات بهدف تسهيل الإجراءات وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، موضحًا أنه من المقرر الإنتهاء من تغطية جميع مناطق عاصمة المحافظة بالكامل خلال أشهر قليلة.

تأمين المنشأت وحماية المواطنين

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تركيب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة الذكية بمدينة كفرالشيخ، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، وأن المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح منظومة الكاميرات الذكية، ليتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في كفرالشيخ للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة، مما يساعد الجهات الأمنية والرقابية لمتابعة كل ما يحدث داخل المدينة ومحاورها، ومتابعة المرور والسيارات، والتصدي للإشغالات ومواجهة العشوائيات، ورصد وتوثيق المخالفات وربطها بقاعدة بيانات مطورة من خلال أنظمة إلكترونية حديثة في مجال الأمن والسلامة والخدمات.

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