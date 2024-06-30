الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يتفقد قافلة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

القافلة
القافلة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القافلة الطيبة، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين الصحة والتضامن وبمشاركة من الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ضمن حملة "من بدري أمان" للكشف عن  الأورام السرطانية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وشهدت القافلة التي أقيمت بمركز شباب مدينة ببا، حضورالدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، وممثلين من وزارة الصحة ومسؤولو الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وتابع محافظ بني سويف سير فعاليات القافلة، والتي يتم خلالها تقديم العديد من الخدمات الطبية،منها الكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية والتوعية بأورام: القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية لـدعم صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج مرضى سرطان الكبد، حيث يتم  تسجيل المترددين سيدات ورجال لتلقي كافة الخدمات بالمجان.

ووجَّه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية والشباب والرياضة بتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة وتنظيم حركة المواطينن المترددين على القافلة للحصول على الخدمة في سلاسة ويسر وتجنب الزحام، مشيدًا بالمبادرة، لاسيما وأنها تركز على الكشف المبكر مما يسهل من عملية التعامل مع المرض في مراحله الأولى، مؤكدًا أهمية التوسع في تلك المبادرات والحملات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والتي تحتاج لمزيد من تضافر الجهود لدعمها وتحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن الحملة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية المتعددة،مثل صحة المرأة بداية من سن 18 عاما، وأورام الثدي، ومبادرة الأورام السرطانية (عنق الرحم، القولون، الرئة، البروستاتا) ويستفيد من خدماتها السيدات والرجال، حيث يتم قياس الضغط،والسكر، والوزن، والطول، وفحص الثدي للمرأة، وكذلك الكشف عن عنق الرحم للسيدات المتزوجات بواسطة أطباء النساء، بجانب  فحص الرئة، القولون، البروستاتا.

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