الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير المكتب الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى: الجوع يهدد الآلاف من الشعب الفلسطينى

مدير المكتب الإقليمي
مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إن قطاع غزة تحول إلى ساحة حرب شاملة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مكان آمن بقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وقال محمد المغبط، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرصد وثق إصابة 6 حالات بأمراض جلدية ناتجة عن التلوث في قطاع غزة، مؤكدًا أن المستشفيات في غزة لا تعمل بكامل طاقتها وغير قادرة على استيعاب جميع المصابين.

وتابع مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن مستشفيات غزة غير قادرة على تأمين احتياجاتها من الوقود لتشغيل الأقسام، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها ولم تفتح جميع المعابر البرية حتى الآن، والمساعدات لقطاع غزة غير كافية والاحتلال يستهدف طالبي تلك المساعدات.

وأضاف أن الوصول للمقومات الأساسية في قطاع غزة أصبح شبه مستحيل، مؤكدًا أن المصابين بالأمراض المزمنة في غزة لا يحصلون على الأدوية اللازمة، و92% من الشهداء في غزة بين المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ونوه بأن مئات الآلاف من السكان المدنيين، يواجهون خطرًا حقيقيًا ومحدقًا بالموت بسبب الجوع والجفاف، خاصة مع نقص المواد الغذائية والطبية.

مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي الشعب الفلسطيني الجوع محمد المغبط القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المنطقة الغربية لمدينة رفح المكتظة بالنازحين

جالانت يبحث مع الإدارة الأمريكية حلول التوصل لتهدئة على الجبهة الشمالية مع لبنان

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى هزيمة حماس تمامًا

"القاهرة الإخبارية": دخول 31 شاحنة مساعدات إلى غزة.. و8 للوقود

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 37877 شهيدًا

القاهرة الإخبارية ترصد شهادات الفلسطينيين على مجزرة المركز الطبى بمخيم المغازى

خبير عسكرى: لا توجد علاقة بين الصراع فى غزة وما يحدث بجنوب لبنان

محمد فايز فرحات لـ"عن قرب": العالم غارق فى الصراعات بكل مخاطرها

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024.. وجدول الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون