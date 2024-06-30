مدير المكتب الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى: الجوع يهدد الآلاف من الشعب الفلسطينى

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إن قطاع غزة تحول إلى ساحة حرب شاملة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مكان آمن بقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وقال محمد المغبط، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرصد وثق إصابة 6 حالات بأمراض جلدية ناتجة عن التلوث في قطاع غزة، مؤكدًا أن المستشفيات في غزة لا تعمل بكامل طاقتها وغير قادرة على استيعاب جميع المصابين.

وتابع مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، أن مستشفيات غزة غير قادرة على تأمين احتياجاتها من الوقود لتشغيل الأقسام، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها ولم تفتح جميع المعابر البرية حتى الآن، والمساعدات لقطاع غزة غير كافية والاحتلال يستهدف طالبي تلك المساعدات.

وأضاف أن الوصول للمقومات الأساسية في قطاع غزة أصبح شبه مستحيل، مؤكدًا أن المصابين بالأمراض المزمنة في غزة لا يحصلون على الأدوية اللازمة، و92% من الشهداء في غزة بين المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ونوه بأن مئات الآلاف من السكان المدنيين، يواجهون خطرًا حقيقيًا ومحدقًا بالموت بسبب الجوع والجفاف، خاصة مع نقص المواد الغذائية والطبية.