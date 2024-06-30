الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكك الحديدية: خفض سرعة القطارات بسبب الحرارة

جريدة الدستور

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، أنها وجهت قائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة وتؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضروري لتفادى أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

txt

وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالى فى مجال السكك الحديدية

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي، من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط، مشيرة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

وكان  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قام بزيارة إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

txt

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك) بالإضافة إلى ٥ في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

تخفيض السرعة الخطوط قائدي القطارات لطوارئ للركاب وسلامة المعدات

مواد متعلقة

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. ذهاب وعودة

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

مشروعات صديقة للبيئة والقطار السياحي.. أبرز اتفاقيات "النقل" بمؤتمر الاستثمار الأوروبي

جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالى فى مجال السكك الحديدية

"العربية للنقل" تتعاون مع رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية فى الوطن العربى

تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط مع ارتفاع درجات الحرارة

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024.. وجدول الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون