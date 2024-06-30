واشنطن بوست تدعو بايدن إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الأمريكية

على غرار ليندون جونسون، طالبت صحيفة "واشنطن بوست" الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي والانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.

مناظرة بايدن وترامب

ووفقًا للصحيفة، فقد أكدت إخفاقات الرئيس بايدن المثيرة للقلق خلال مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب ما اعتبره غالبية الأمريكيين صحيحًا بالفعل، حيث يبلغ عمر الرئيس الحالي 81 عامًا، وهو كبير جدًا، بحيث لا يسمح له بولاية ثانية مدتها 4 سنوات، لكن بعض المعلقين المفرطين في الحذر استخلصوا درسًا من عام 1968 للإشارة إلى أن بايدن سيزرع الفوضى إذا انسحب الآن.

لكن هذه قراءة خاطئة للمشهد، فعندما فاز ليندون جونسون بانتخابات عام 1964 ولكن بحلول عام 1968، كانت الحرب في فيتنام- وارتفاع التضخم الذي رافقها- قد أدت إلى تآكل الكثير من شعبية جونسون. ثم، في 30 (يناير)، شنت فيتنام الشمالية وحلفاؤها هجومًا في الجنوب لتصعيد الحرب بشكل أكبر.

انسحاب جونسون

وتقول المؤرخة دوريس كيرنز جودوين، التي كانت مساعدة لجونسون في عام 1968، في مذكراتها الأخيرة التي تحمل عنوان "قصة حب غير مكتملة: تاريخ شخصي في الستينيات": «بحلول نهاية شهر مارس 1964، انخفضت شعبية جونسون إلى 36 بالمائة».

وعندما خاص جونسون الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، كان الأداء ضعيفًا للغاية، ثم فاجأ الأمة بالانسحاب من حملة عام 1968.

وتقول جودوين إن "جونسون فعل شيئًا غير عادي من خلال وضع البلاد فوق طموحاته"، وكتبت الواشنطن بوست وقتها أن ليندون جونسون قدم تضحية شخصية باسم الوحدة الوطنية التي تؤهله لمكانة خاصة للغاية في سجلات التاريخ الأمريكي.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه بعض الديمقراطيين من الرئيس بايدن التنحى والخروج من سباق الرئاسة الأمريكية.