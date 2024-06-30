الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم ظهر في فيديو سرقة الشبابيك بالقطامية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

 نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه عاطل "له معلومات جنائية".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أضاف بارتكابه واقعة أخرى بدائرة القسم، وقيامه بالتصرف فى المسروقات من خلال بيعها لتاجر خردة "عميل سيئ النية"،  أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وزارة الداخلية فيس بوك رقة أحد الشبابيك قسم شرطة القطامية

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