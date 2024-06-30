ضبط متهم ظهر في فيديو سرقة الشبابيك بالقطامية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه عاطل "له معلومات جنائية".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أضاف بارتكابه واقعة أخرى بدائرة القسم، وقيامه بالتصرف فى المسروقات من خلال بيعها لتاجر خردة "عميل سيئ النية"، أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.