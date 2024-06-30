الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"آخر أيام الجماعة".. وثائقي يرصد إسقاط المصريين لحكم الإخوان

جريدة الدستور

عرضت قناة "الوثائقية"، فيلم وثائقي يرصد "آخر أيام الجماعة"، وبدأ الفيلم، بمقطع فيديو للرئيس المعزول محمد مرسي يقول: "الشرعية هي الضمان الحقيقي، بل الوحيد لكي نضمن عدم ارتكاب عنف".

واستعرض الفيلم، لقطات من التظاهرات التي قام بها الشباب من أجل إسقاط حكم الإخوان.

أبرز جرائم الجماعة الإرهابية

ووثق الفيلم أبرز جرائم الجماعة الإرهابية، والأخطاء الكبرى التي ارتكبتها خلال عام حكمها، وصدامها مع مختلف القوى الوطنية والسياسية.

ورصد الفيلم، مشهد خروج المصريين في الثلاثين من يونيو؛ لاستعادة هويتهم، وحماية وطنهم، وهو ما عبر عنه البيان التاريخي في الثالث من يوليو، الذي جاء استجابةً لمطالب الشعب المصري.

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