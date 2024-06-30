حياة خطاب: لا أحد ينكر إنجازات الرئيس السيسى من بناء وتطوير وإقامة مشروعات

قدمت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى الثورة اليوم جاءت كاشفة وواضحة حول الإنجازات الضخمة التي قدمتها الدولة طيلة 11 عامًا، وحول الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة.

إرضاء المواطن المصري

وأوضحت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس وعد بحلول في أقرب وقت حرصًا على إرضاء المواطن المصري الذي تحمل تلك الأعباء، مشيدة بحديث الرئيس وتأكيده: «شغلى الشاغل.. والأولوية القصوى للحكومة الجديدة.. هو تخفيف تلك المعاناة.. وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل.. لجميع أبناء مصر الكرام».

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير للوطن من بناء وتطوير وإقامة مشروعات ضخمة، موضحة أن لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود المبذولة وتغيير الحال للأفضل خلال أعوام ليست قليلة خاضت خلالها مصر حروبًا ومؤامرات داخلية وخارجية.

إنجازات في عدة مجالات

وأضافت خطاب أن مصر حققت العديد من الإنجازات في كل المجالات، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط وحرب روسيا وأوكرانيا والحرب على غزة أثرت بالفعل، إلا أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة الانتهاء من كل المشروعات التي بدأت التنفيذ حتى أصبحنا أمام بنية تحتية قوية صالحة وجاذبة للاستثمار.