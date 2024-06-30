الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة خطاب: لا أحد ينكر إنجازات الرئيس السيسى من بناء وتطوير وإقامة مشروعات

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قدمت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى الثورة اليوم جاءت كاشفة وواضحة حول الإنجازات الضخمة التي قدمتها الدولة طيلة 11 عامًا، وحول الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة.

إرضاء المواطن المصري 

وأوضحت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس وعد بحلول في أقرب وقت حرصًا على إرضاء المواطن المصري الذي تحمل تلك الأعباء، مشيدة بحديث الرئيس وتأكيده: «شغلى الشاغل.. والأولوية القصوى للحكومة الجديدة.. هو تخفيف تلك المعاناة.. وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل.. لجميع أبناء مصر الكرام».

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير للوطن من بناء وتطوير وإقامة مشروعات ضخمة، موضحة أن لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود المبذولة وتغيير الحال للأفضل خلال أعوام ليست قليلة خاضت خلالها مصر حروبًا ومؤامرات داخلية وخارجية.

إنجازات في عدة مجالات 

وأضافت خطاب أن مصر حققت العديد من الإنجازات في كل المجالات، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط وحرب روسيا وأوكرانيا والحرب على غزة أثرت بالفعل، إلا أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة الانتهاء من كل المشروعات التي بدأت التنفيذ حتى أصبحنا أمام بنية تحتية قوية صالحة وجاذبة للاستثمار.

حياة خطاب مجلس الشيوخ الرئيس السيسي ٣٠ يونيو ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024.. وجدول الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون