الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الفرنسى يدلى بصوته فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ودعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن حلّ المجلس التشريعي، بعد تقدم اليمين في الانتخابات الأوروبية. 

وتشير استطلاعات إلى أن التجمع الوطني- الذي يُعد يمينيًا متطرفًا- هو الأكثر تقبلًا، وهناك فارق بـ36% بينه وتحالفات اليسار التي تليه، ثم تحالف ماكرون الذي يأتي في المركز الثالث، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

الرئيس الفرنسي الانتخابات الأوروبية القاهرة الإخبارية الانتخابات التشريعية المبكرة إيمانويل ماكرون ماكرون

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