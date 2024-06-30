وزير التموين: طرح سلع للقطاع الخاص بالبورصة السلعية خلال نهاية العام الحالي

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة ستسمح لشركات القطاع الخاص بطرح السلع الخاصة بها في البورصة السلعية_مصر، خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد تحقيقها لشروطٍ معينة.

كانت توقفت "البورصة السلعية-مصر" عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية هي القمح والذرة والسكر منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، حيث كانت آخر جلسة تداول لسلعة السكر في 14 ديسمبر من العام الماضي، والذرة في 25 ديسمبر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 يناير الماضي وحتى الآن.

وأوضح المصيلحي أن قرار وقف التداول بالبورصة السلعية وقتها جاء بسبب "أعمال المضاربات والأسعار المغالى فيها بالنسبة لسلعة القمح، التي سنعاود طرحها من جديد عندما تهدأ الأوضاع".

الوزير كشف أيضا اليوم الأحد على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن الحكومة سوف تعطي مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح بضائعه ببورصة السلع، على أن نطرح نحن كحكومة كميات أقل بهدف تحقيق التوازن"، متوقعًا البدء بهذه الخطوة خلال النصف الثاني من العام بعد الاتفاق مع الشركات على شروط عدة لمراعاتها".

وقد تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية؛ لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.