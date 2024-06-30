الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف جدول مواعيد مباريات دور الـ16 في يورو 2024

يورو 2024
يورو 2024

جدول مواعيد مباريات دور الـ16 في يورو 2024 والمباريات المتبقية من هذا الدور الذي انطلق أمس السبت بمباراة سويسرا وإيطاليا وانتهت بتخطي المنتخب السويسري عقبة نظيره الإيطالي وليكون أول منتخب يصعد إلى دور ربع النهائي فيما نجحت ألمانيا في الالتحاق بسويسرا بعد فوزها على الدنمارك وانتهت المباراتين بنتيجة واحدة وهى هدفين نظيفين. 

جدول مواعيد مباريات دور الـ16 في يورو 2024

وبعد تأهل كل من منتخبي سويسرا وألمانيا إلى دور ربع النهائي في أول الأدوار الإقصائية يتبقى لنا عدة جولات ومواجهات مثيرة التي تقام خلال الفترة الحالية ضمن جدول مواعيد مباريات دور الـ16 في يورو 2024 وفيما يلي نظرة على المباريات المقبلة.

إنجلترا & سلوفاكيا

وتقام المباراة اليوم الأحد 30 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والسعودية على ملعب فيلتينس أرينا.
بعد أداء مميز في المرحلة الأولى، يتطلع منتخب إنجلترا إلى تأكيد تقدمه والمضي قدمًا في المنافسة.

إسبانيا & جورجيا

يستضيف ستاد راين إنرجي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

فرنسا & بلجيكا

وفي تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الإثنين 1 يوليو بتوقيت مصر والسعودية يواجة منتخب فرنسا نظيره بلجيكا وذلك على ملعب مركور شبيل

البرتغال & سلوفينيا

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء غدًا الإثنين تقام المباراة التي تجمع منتخبي البرتغال وسلوفينيا وذلك على استاد دوتش بانك آرينا

رومانيا & هولندا

وتقام المباراة بعد غد الثلاثاء 2 يوليو في تمام  الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والسعودية، على استاد أليانز أرينا

النمسا & تركيا

وتختتم مباريات هذه الجولة بلقاء النمسا وتركيا حيث تقام المباراة بعد غد الثلاثاء في تمام  الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والسعودية على ستاد ريد بول آرينا.

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القنوات الناقلة لمباريات دور الـ16 في يورو 2024 

وتنقل شبكة قنوات بين سبورت المباريات حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشتها وبالأخص قناة beIN Max والتي تم اختيارها لنقل أحداث مباريات البطولة حيث يتطلع عشاق اللعبة إلى استمتاع بأداء الفرق القوية واللحظات الحاسمة في السباق نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

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