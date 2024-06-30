الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح ما أفسده الإخوان في مصر

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن مصالح ومصائر الشعوب والأوطان لا يجوز معه التعامل بمبدأ التجربة، ولهذا منح الفرصة لجماعة الإخوان لتولي حكم البلاد في فترة من الفترات كان من أكبر الأخطاء التي حدثت في تاريخ مصر، وجاءت ثورة 30 يونيو لتصحيحها.

وأضاف "رفعت" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر قناة  DMC  الفضائية: "جماعة الإخوان ضد القضاء، والثقافة، والإبداع، والصحافة، والعلم، حتى أنها غيبت عقول المواطنين الذين منحوهم أصواتهم".

وتابع "رفعت": "ثورة 30 يونيو كانت إلهام شعبي، اتفق فيها المصريين ضمنيا على أن الإخوان يتسحيل استمرارهم في الحكم، ولهذا بادر الكثيرون بالتوقيع على استمارة تمرد، وكان هناك حالة فوران شعبي كامل لم تحدث في تاريخ مصر، ولذلك امتلأت الميادين بالمواطنين في 30 يونيو لتصحيح مسار التاريخ كله وليس 25 يناير فقط".

ثورة 30 يونيو الإخوان DMC

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