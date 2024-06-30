الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحويل بنكى مزور.. 3 أشخاص ينصبون على صاحب معرض أجهزة بكرداسة

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من "مالك معرض أدوات منزلية- سائق"، بتضررهما من مستخدمى أرقام هواتف محمولة "مُحددة"، لقيامهم بالتواصل معهما على الرقم الخاص بالمعرض وطلب شراء "186 مروحة"، وقيامهم بإرسال صورة تحويل بنكى لحساب مالك المعرض بقيمة الأجهزة، وقيام مالك المعرض بتسليم الأجهزة بأحد المخازن بمنطقة كرداسة، واكتشاف مالك المعرض أن التحويل لم يرد على حسابه وأن صورة التحويل مزورة. 

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وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن "165 مروحة" بمخزنين، وأضافوا بتصريفهم باقى المسروقات بالبيع.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحويل بنكي مزور وزارة الداخلية كرداسة مديرية أمن الجيزة مزور

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