الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سبورت" الإسبانية تكشف موقف تشافي من العودة إلى التدريب

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

يحوم الغموض حول موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، من العودة إلى مجال التدريب مجددًا.

وكان تشافي قد رحل عن منصبه كمدرب لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم المنصرم 2023-2024، رغم إعلان تجديد الثقة فيه حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2025، أي حتى الموسم المقبل.

وتوصل "تشافي" لاتفاق مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة بفسخ التعاقد؛ وذلك بسبب ما اعتبروه عدم تنفيذ المدرب لوعوده، حيث قلل من حظوظ الفريق للمنافسة على البطولات في  الموسم المقبل.

 

موقف تشافي من العودة إلى التدريب

وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي لم يتراجع عن فكرة الراحة بعيدًا عن مجال التدريب لمدة موسم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي يرى أنه يستحق الراحة بعد فترة عصيبة مع برشلونة، وذلك رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من قِبل كبار الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه لتدريب أنديتها.

 

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رحلة تشافي في تدريب برشلونة

وكان تشافي قد تولى مسئولية تدريب برشلونة في عام 2021، ولمدة 967 يومًا داخل جدران قلعة "كامب نو".

وقاد تشافي فريق برشلونة في 143 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالهم 91 انتصارًا، 23 تعادلًا، بينما خسر 29 مواجهة، وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو برشلونة 280 هدفًا تحت قيادة تشافي، بينما استقبلت شباكهم 158 هدفًا، كما نجح في قيادة فريق برشلونة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

يذكر أن نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق، تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول، لمدة موسمين، مع وجود خيار لموسم ثالث، حيث ترى إدارة النادي أن هذا وقت كافٍ لبناء مشروع طموح، وذلك في محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح والعودة إلى منصات التتويج.

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