بي بي سي: بايدن يعد ناخبيه بالفوز رغم أدائه الضعيف في المناظرة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للمانحين الديمقراطيين، أنه لا يزال بإمكانه الفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر ضد دونالد ترامب، بعد أن أثار أدائه الضعيف في المناظرة المخاوف بشأن ترشيحه.

بايدن يعد ناخبيه: سنفوز في هذه الانتخابات

ووفقا لما نقلته هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها، فقد حضر الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا سلسلة من فعاليات جمع التبرعات في نيويورك ونيوجيرسي أمس السبت، ودافع عن أدائه في المناظرة الرئاسية على شبكة سي إن إن.

وفي حديثه في إحدى الفعاليات، اعترف بايدن قائلاً: "لم أكن جيدا ولكن ترامب أيضاً لم يكن كذلك"، وقال: "أعدكم بأننا سنفوز في هذه الانتخابات".

ومن جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي إن أداء بايدن في المناظرة "لم يكن رائعًا" - بينما وصفته مديرة اتصالاته السابقة، كيت بيدنجفيلد، بأنه "مخيب للآمال حقًا"، قال الرئيس إنه يتفهم هذا القلق، لكنه تعهد بالقتال بقوة أكبر.

وحضر حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي حفل جمع التبرعات إلى جانب بايدن والسيدة الأولى، وأخبر بايدن "نحن جميعًا معك بنسبة 1000٪"، وتعهد بايدن بمواصلة القتال، رافضًا الدعوات للتنحي.

آراء الناخبين لم تتغير

وقالت رئيسة حملة بايدن" جنيفر أومالي ديلون": إن الاستطلاع الداخلي الذي أعقب المناظرة أظهر أن "آراء الناخبين لم تتغير"، وقالت: "لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها الروايات الإعلامية المبالغ فيها إلى انخفاضات مؤقتة في استطلاعات الرأي".

وقال الرئيس السابق باراك أوباما، وهو صديق مقرب لبايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي إن "ليالي المناظرات السيئة تحدث"، وكتب أوباما: "لا تزال هذه الانتخابات خيارا بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طوال حياته وشخص لا يهتم إلا بنفسه".