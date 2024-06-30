الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوت استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة..تشهد محركات البحث على مدار الفترة الماضية عمليات بحث متزايدة عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة المصرية وتقديم خدمات الكترونية للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

وخلال التقرير التالي ترصد الدستور كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بخطوات سهلة وبسطية حتي يمكن معرفة عدد المخالفات.

تأتى أولى الخطوات من خلال كتابة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من على شبكة الانترنت وستظهر بعدها مباشرة موقع النيابة العامة وبالدخول على موقع النيابة العامة .

تظهر الصفحة الرئيسية للنيابة العامة تشمل عدد من الخدمات التي يقدمها الموقع من بينها خدمات مخالفات المرور وعند الدخول على مخالفات المرور تظهر قائمة بالخدمات المقدمة وهي الاستعلام التصالح الفوري والتظلمات خدمة متابعة الطلبات والدفع.

برقم السيارة.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

بالدخول على خدمة الاستعلام يتم اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة، وبالدخول على مخالفات رخص المركبات يتم ادخال رقح الرخصة حروف وارقام أو ارقام فيط وبعذ ذلك الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

وعند الضغط على مخالفات رخص القيادة يتم ادخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص والضغط على إجمالي المخالفات.

تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية

كما يمكن للمواطن ايضا الدخول على وزارة الداخلية الخاص بمخالفات المرور وذلك من خلال تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية .

وعند الدخول عليه تظهر الصفحة الرئيسية مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر، تشمل خدمات اصدار ملصق الكتروني وتجديد رخصة المركبة وبدل فاقد رخص وحجز موعد بوحدات المرور الالكترونية والاستعلام عن مخالفات المرور. 

وبالضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية تظهر الخدمات التي يقدمها الموقع والتي يمكمن من خلالها للمواطن كتابة رقم الرخصة ورقم المركبة والاستعلام عن المخالفات ومعرفة عدد اجمالي الاموال المطلوبة على السيارة وإجمالي المخالفات.

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