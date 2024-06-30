مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المنطقة الغربية لمدينة رفح المكتظة بالنازحين

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه في اليوم 268 من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل القصف المدفعي على القطاع المنكوب الذي يعاني من شح الحياة من مأكل وخدمات طبية.

قصف جوي على أحياء الصبرة والتفاح والدرج شرقي مدينة غزة

وأضاف "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف بطائراته الحربية أحياء الصبرة والتفاح والدرج شرقي مدينة غزة، وأسقط عددًا من المصابين والشهداء.

ونوه "جبر"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في سقوط شهيد فلسطيني وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة بحي الصبرة شرقي مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الغربية لمدينة رفح والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وتقوم في هذه اللحظات سيارات الإسعاف والدفاع المدني بانتشال المصابين من تلك المنطقة ونقلهم إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج في خان يونس.

الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل داخل حي البرازيل في مدينة رفح

ما زالت مدينة رفح، تشهد قصفًا عنيفًا في عدد من الأحياء لهذه المدينة، وتنهال القذائف المدفعية بشكل عنيف وقوي المنطقة الشرقية لمدينة رفح، بالإضافة إلى ما تقوم به الآليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت داخل حي البرازيل في مدينة رفح، حيث تم تدمير منزل مكتظ بعدد من النازحين.

كما أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر عددًا من الأحياء في رفح الفلسطينية، حيث أطلقت نيرانها وقذائفها تجاه المواطنين الذين يحاولون النزوح من شرق المدينة لغربها.