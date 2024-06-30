الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024.. وجدول الامتحانات

توزيع درجات الانجليزي
توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024 من أكثر الكلمات بحثا عبر جوجل حاليا قبل عقد امتحان المادة لطلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو 2024 وكذلك مفاهيم المادة حيث يتم توزيع الكتيب على الطلاب قبل الامتحان لمساعدتهم في الاجابة الصحيحة.

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024

جاء توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024 لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالا موزعة كما يلي:-

عدد أسئلة الاختيار من متعدد 34 سؤال بدرجة واحدة بنحو 42 درجة.

عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة منهم 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين وسؤال تعبير بـ 4 درجات يكتب فيها الطالب مقالا أو رسالة أو بريد إلكتروني يتراوح عدد الكلمات من 150 إلى 250 كلمة.

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جدول المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2024

وجاء جدول امتحان المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) للعام الدراسي الحالي 2023-2024 كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (انجليزي، ألماني، فرنساوي).

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء وومادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، ومادة علم النفس والاجتماع، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل)، 

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، مادة الفلسفة والمنطق، ومادة الأحياء.

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحانات

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