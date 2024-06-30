"الحماية المدنية" تسيطر على حريق اندلع فى منزل بالبدرشين

اندلع حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، وقاطني المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.