الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق اندلع فى منزل بالبدرشين

حريق في منزل
حريق في منزل

اندلع حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات في الواقعة.

 تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

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إخماد حريق التهم مخبزًا في الحوامدية دون إصابات

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لا إصابات.. نشوب حريق فى مطعم فى منطقة الكوثر بسوهاج

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، وقاطني المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق البدرشين النجدة بلاغ مديرية أمن الجيزة

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