الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا حدث فى أسعار الذهب بمصر خلال 6 أشهر؟

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6% خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 12.8% خلال نفس الفترة.

20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب 

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا حتى الآن خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه في يناير الماضي، وسجل في تعاملات اليوم نحو 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 264 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، وسجلت في تعاملات اليوم نحو 2326 دولارًا.


وأسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، ولامست مستوى 3165 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2320 دولارًا، ولامست مستوى 2339 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا.

عيار 24 في مصر 

جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.6%، وبقيمة 50 جنيهًا خلال شهر يونيو، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 0.04% وبقيمة دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2292 دولارًا، وارتفعت لمستوى 2339 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا.

أسعار الذهب ترتفع بنسبة 12.8% بالبورصة العالمية فى النصف الأول من 2024

وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة وبقيمة خلال النصف الأول من 2024، حيث سجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي نحو 30.85 جنيه في الأول من يناير 2024، واختتم التعاملات عند مستوى 48.10 جنيه، وكانت أسعار الدولار قد تجاوزت مستوى 70 جنيهًا بالسوق الموازية وقد تدخل البنك المركزي لضبط الأسواق، وترك سعر الصرف وفقًا للآليات العرض والطلب.

ووفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات المصريين من الذهب نحو 33.5 طن من الذهب خلال النصف الأول من 2023، تتضمن 14.9 طن من المشغولات، و6.9 طن من السبائك، في حين بلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب نحو 13.8 طن خلال الربع الأول من عام 2024، تتضمن 8 أطنان من المشغولات، و5.2 طن من السبائك.

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال النصف الأول، ناتج عن تراجع الطلب واستقرار سعر صرف الدولار، بجانب توجه السوق المحلية لتصدير الذهب الخام.
 

تحديث لحظي الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار


ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، فقد اشترت البنوك المركزية نحو 1037 طنًا من الذهب في 2023، وهو ثاني أعلى شراء سنوي في التاريخ، بعد ارتفاع قياسي بلغ 1082 طنًا في عام 2022.
وفي استطلاع رأي لمجلس الذهب العالمي، أوضح أن 29% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الفترة المقبلة.

لتصدير الذهب الخام تراجع الطلب واستقرار مجلس الذهب العالمي الذهب الطلب واستقرار المشغولات السبائك

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تحديث لحظي الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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