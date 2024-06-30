7 عادات تحسن صحة العظام عند الأطفال

إشراك الأطفال في تمارين تحمل الوزن مثل القفز والجري للحصول على كتلة عظام أكثر صحة. في حين يتم تسليط الضوء غالبًا على مكملات الحليب والكالسيوم، إلا أن هناك عادات وممارسات أخرى، ربما أقل شهرة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقوية العظام لدى الأطفال. فيما يلي 7 من تلك العادات والطرق الأقل شهرة لتعزيز صحة العظام لدى الأطفال.

جانبًا مهمًا للغاية من الصحة العامة للأطفال، حيث تضع الأساس لحياة صحية ونشطة . في حين يتم تسليط الضوء غالبًا على مكملات الحليب والكالسيوم ، إلا أن هناك عادات وممارسات أخرى، ربما أقل شهرة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقوية العظام لدى الأطفال. فيما يلي 7 من تلك العادات والطرق الأقل شهرة لتعزيز صحة العظام لدى الأطفال.

اللعب في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس

ضوء الشمس هو مصدر طبيعي لفيتامين د، الضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

إن تشجيع الأطفال على اللعب في الهواء الطلق يسمح لهم بامتصاص أشعة الشمس، خاصة في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية أقل كثافة ولكنها لا تزال فعالة. وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس يمكن أن يزيد بشكل كبير من مستويات فيتامين د.

اليوجا

اليوجا هي ممارسة قديمة لا تعمل فقط على تعزيز المرونة والتوازن، بل تعمل أيضًا على تقوية العظام من خلال وضعيات تحمل الوزن. تعمل وضعيات مثل وضعية الشجرة ووضعية المحارب على الضغط بلطف على العظام، مما يحفز نمو العظام وقوتها. وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تحسن كثافة العظام لدى الأطفال.