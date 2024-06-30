الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مواد مخدرة بـ1.5 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

ضبط مواد مخدرة
ضبط مواد مخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة - المنيا - الجيزة - الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).

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وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى وعدد من الطلقات). وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية" - بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص)، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" - بندقية خرطوش- طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات).

وضبط (5 عناصر إجرامية "لـ4 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 1.250 كيلو جرام لمخدر الآيس- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- 4 خزن وعدد من الطلقات- ميزان حساس)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس)، وبحوزته (4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش)، وتقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.5 مليون جنيه تقريبًا).

هيروين وحشيش حملات أمنية الامن العام البحيرة الجيزة

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