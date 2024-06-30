ضبط مواد مخدرة بـ1.5 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة - المنيا - الجيزة - الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى وعدد من الطلقات). وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية" - بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص)، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" - بندقية خرطوش- طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات).

وضبط (5 عناصر إجرامية "لـ4 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 1.250 كيلو جرام لمخدر الآيس- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية- بندقية خرطوش- فرد محلى- 4 خزن وعدد من الطلقات- ميزان حساس)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس)، وبحوزته (4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش)، وتقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.5 مليون جنيه تقريبًا).