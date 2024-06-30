الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ثورة 30 يونيو ومعرض كتاب الكاتدرائية والأنفوشي

أجندة قصور الثقافة
أجندة قصور الثقافة

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 6 يوليو.

احتفالات مكثفة بذكرى ثورة 30 يونيو بجميع المحافظات

وتقدم هيئة قصور الثقافة اليوم الأحد ما يقرب من 40 فعالية واحتفالية متنوعة بالقاهرة والمحافظات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو تتنوع بين العروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، واللقاءات التثقيفية والورش الفنية.

وفي السياق يشهد مسرح السامر في الثامنة مساء اليوم، حفلا فنيا بمشاركة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، مع عرض فيلم "شهادة على الثورة"، وتكريم أسماء مجموعة من الرموز الثقافية ونجوم الفن من المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة إبان الثورة.

كما يشهد المركز الثقافي بطنطا احتفالية أخرى، في الثامنة مساء اليوم أيضا تتزامن مع مرور 6 أعوام على افتتاحه، تتضمن معرض فني لمواهب المركز وأوبريت فني بطولة أطفال برنامج "مواهبنا مستقبلنا"، بجانب فقرات فنية متنوعة.  

ويستقبل مسرح 23 يوليو بالمحلة حفلا آخر في الثامنة والنصف مساء تحييه فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، ويستهل بمعرض فني للأطفال عن الثورة والأعمال المشاركة نتاج برنامج مواهبنا مستقبلنا.

وتأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل لقصور الثقافة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، يضم أكثر من 200 فعالية بالقاهرة والمحافظات على مدار الأسبوع الحالي.

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"مصر جميلة".. مبادرة لاكتشاف الموهوبين في دمياط

ويشهد يوم الثلاثاء المقبل مجموعة من الورش الفنية بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة "مصر جميلة" التي تطلقها الهيئة والمعنية باكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الأدبية والفنية.

وتقام المبادرة بقصر ثقافة فارسكور لمدة 6 أيام، وتتضمن ورشا لتعليم أساسيات الرسم، التعبير الحركي والفنون المسرحية بإشراف الإدارة العامة لرعاية المواهب، ومن المقرر أن يتم تعميمها بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

"الذكاء الاصطناعي" في الصالون الجديد لمجلة مصر المحروسة

ويشهد الأسبوع لقاء تنظمه مجلة "مصر المحروسة" بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأدب والترجمة"، في الثامنة مساء الخميس المقبل 4 يوليو، بقصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات الصالون الثقافي الشهري للمجلة الإلكترونية التي تصدرها الهيئة. ويستضيف اللقاء كل من الدكتور زين عبد الهادي والمترجم لطفي منصور السيد.

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تواصل فعاليات معرض الأنفوشي واستمرار المشاركة بمعرض الكاتدرائية المرقسية

ويواصل معرض هيئة قصور الثقافة للكتاب، استقبال رواده بقصر ثقافة الأنفوشي حتى الخميس 4 يوليو. وتطرح الهيئة خلاله أكثر من 300 عنوان تمثل أحدث ما أصدرته خلال العام الحالي، منها مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، هذا بالإضافة إلى أشهر الأعمال الإبداعية بسلاسل النشر المختلفة، وركن خاص للأطفال بأسعار مخفضة للجمهور.

يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة قصور الثقافة بمعرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية الذي تنظمه هيئة الكتاب بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية أيضا، في دورته السابعة، وتطرح خلاله قصور الثقافة أكثر من 100 عنوان متنوع.

عودة نوستالجيا 80 / 90 على مسرح السامر

وبعد النجاح المبهر خلال الفترة الماضية، يعود عرض الدراما الاستعراضية نوستالجيا 80/ 90 على مسرح السامر بدءا من مساء الثلاثاء 2 يوليو ولمدة 5 ليال بالمجان. ويشمل العرض باقة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن المقرر أن ينتقل بعدها إلى الإسكندرية ليقدم على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي ضمن أنشطة المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

كما تحفل الأجندة بمجموعة من الورش الفنية، بجانب بعدد من اللقاءات التثقيفية والأدبية لكبار الأدباء والمفكرين، أهمها لقاء مفتوح مع الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، غدا الاثنين بقصر ثقافة الشاطبي.

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قصور الثقافة ثورة 30 يونيو الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح السامر مسرح 23 يوليو مبادرة لاكتشاف الموهوبين

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