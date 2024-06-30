الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تتغلب على الجفاف خلال فصل الصيف

الجفاف خلال فصل الصيف
الجفاف خلال فصل الصيف

يعد الجفاف لدى الأطفال مصدر قلق خطيرا يتطلب الاهتمام بتناول الماء والنظام الغذائي وطرق الترطيب، ويعد التوازن السليم للسوائل أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة ويمكن أن يؤثر على جهود إنقاص الوزن، يعد فهم هرمونات الترطيب ودورها أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستويات الترطيب المثالي.

في ظل ارتفاع درجات الحرارة نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف

يتجاوز الجفاف العطش، فهو يحدث عندما يفقد الجسم كمية أكبر من الماء مما يستهلكه، مما يعوق وظائف الجسم الطبيعية. يمكن أن تشكل هذه الحالة مخاطر صحية خطيرة إذا لم تتم معالجتها على الفور. دعونا نفهم لماذا نصاب بالجفاف بسهولة، وما أعراض الجفاف ونصائح لضمان حصول طفلك على كمية كافية من الماء؟

 

أعراض الجفاف

 

إن التعرف على علامات الجفاف أمر بالغ الأهمية للتدخل الفوري.

 

قد تختلف الأعراض اعتمادًا على شدتها ولكنها تشمل عادةً ما يلي:

 

جفاف الفم أو لزوجته

العطش انخفاض التبول أو البول الداكن التعب أو التهيج الصداع الدوخة أو الدوار جفاف الجلد العيون الغارقة يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى أعراض أكثر خطورة مثل الارتباك وسرعة ضربات القلب واليافوخ الغائر (عند الرضع) وحتى الإغماء. من الضروري طلب العناية الطبية على الفور إذا ظهرت على طفلك هذه العلامات.

 

تنظيم تناول الماء

 

يجب أن يكون الماء هو المشروب الأساسي طوال اليوم. شجع نفسك على شرب الماء بانتظام، وليس فقط عندما يشعر طفلك بالعطش. وفر له زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وذكره بتناول رشفات بين الحين والآخر. تتمثل الإرشادات العامة في أن يكون هدفك هو شرب ما لا يقل عن نصف وزن جسمه بالأونصات من الماء يوميًا.

 

تشمل الأطعمة المرطبة

 

وفقًا للدكتور أميت جوبتا، استشاري أول طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى الأمومة في نويدا، "أدرج الفواكه والخضروات ذات المحتوى العالي من الماء في وجباتك ووجباتك الخفيفة. فالأطعمة مثل البطيخ والبرتقال والفراولة والخيار والكرفس والطماطم لا تعمل على ترطيب الجسم فحسب، بل توفر أيضًا الفيتامينات والمعادن الأساسية. ويضمن تناول هذه الأطعمة حصولك على خيارات ترطيب الجسم خلال اليوم".

 

الحد من المشروبات السكرية

 

تجنب شرب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكميات الزائدة من العصير في وجبة غداء طفلك. يمكن أن تسهم هذه المشروبات في الجفاف وتوفر السعرات الحرارية والسكر غير الضروريين. اختر الحليب أو عصائر الفاكهة المخففة إذا كنت تفضل المشروبات المنكهة، ولكن أكد على الماء كخيار أساسي.

فصل الصيف الجفاف الماء النظام الغذائي الجسم

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