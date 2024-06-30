الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على بلدتى سبورنو ونوفواليكساندروفكا فى دونيتسك

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، سيطرة القوات الروسية علي بلدتي سبورنو ونوفواليكساندروفكا في دونيتسك، جاء هذا خلال بيان الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

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إسقاط 72 مسيرة أوكرانية واعتراض 9 صواريخ هيمارس 

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إسقاط 72 مسيرة أوكرانية واعتراض 9 صواريخ طراز هيمارس وصاروخين من طراز "نيبتون".

وأوضحت الوزارة أن وحدات قوات المركز الروسية حررت بلدة نوفواليكساندروفكا، التابعة لدونيتسك الشعبية، بجانب تحرير بلدة سبورنويه.

الدفاع الروسية تكشف خسائر القوات الأوكرانية

كما كشفت الدفاع الروسية عن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسئولية وحدات قوات الغرب الروسية، قائلة أنها تبلغ نحو 515 جنديًا.

وحول خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسئولية وحدات قوات الشمال الروسية، قالت الدفاع الروسية إنها تبلغ نحو 285 جنديًا ودبابة.

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مراسل القاهرة الإخبارية: العلاقات بين روسيا ودول أوروبا “ذهبت بغير رجعة"

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسئولية وحدات قوات الجنوب الروسية، نحو 450 جنديا ودبابتين، وخسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسئولية وحدات قوات المركز الروسية تبلغ نحو 370 جنديا.

وأوضحت الدفاع الروسية أن وحدات قوات المركز الروسية، صدت خمس هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.

الدفاع الروسية القوات الروسية دونيتسك أوكرانيا قوات المركز الروسية

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