إخماد حريق التهم مخبزًا فى الحوامدية دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا التهم مخبزًا بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمخبز في قرية "أم خنان" بمدينة الحوامدية، وتم الدفع على الفور بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخبز، لتحديد سبب اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.