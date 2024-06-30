إنجازات ثورة 30 يونيو.. محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف قبلة الحياة لشرق قناة السويس

شهدت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى، وذلك بعد ثورة 30 يونيو، وكان لمحافظة الإسماعيلية النصيب الأكبر في هذه المشروعات، حيث أقيمت فيها العديد من المشروعات الضخمة، ومن بين هذه المشروعات انشاء محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، وتساهم بقوة في دعم الموارد المائية في سيناء، وستغير من مجال معالجة المياه في القارة الإفريقية، مما جعلها اختيرت كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، في مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـENR، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم.

محطة المحسمة تساهم بقوة في دعم الموارد المائية في سيناء، وستغير من مجال معالجة المياه في القارة الإفريقية، حيث أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تصل إلى مليون م3 مياه يوميًا، وتساهم في ري حوالي 100 ألف فدان وسط سيناء، وتم تشييدها على مساحة 42000م2 من الأرض، وتتكون من ثلاثة مبان رئيسية متجاورة، كل منها 2000م2، تضم وحدات المعالجة الرئيسية، بالإضافة إلى مبنيين خارجيين، ومبنى آخر مركزي لعمليات التطهير والترشيح.

تبلغ تكلفة تشغيل المحطة يوميًا 350 ألف جنيه، ويبلغ طول مشروع سحارة سرابيوم بطول 024 مترًا، تعد المحطة واحدة من أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس وتم إنجازها فى عام، من خلال 2.5 مليون ساعة لم تسجل خلالها أي إصابات، وحدث ذلك بدون وقت ضائع.

أهداف المشروع

يهدف مشروع سحارة سرابيوم إلى توفير مياه الرى من ترعة سيناء لرى نحو 200 ألف فدان ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يومًيا لمعالجة مشكلة نقص مياه الرى، تساهم سحارة سرابيوم فى توصيل المياه شرق القناة لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة وتوصيل مياه الرى للأهالى بمشروع قرية الأمل 1 و2 شرق البحيرات.

يبلغ قطر سحارة سرابيوم الداخلى ما يقرب من 20 مترًا مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، فيما يبلغ قطر النفق الواحد فى سحارة سرابيوم 4 أمتار وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه أسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبًا لأى توسعات أو تعميق مستقبلًا.

حيث يتم نقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة وتمر سحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا، يبلغ عمق سحارة سرابيوم تحت الأرض 120 مترًا.

فيما تم إنشاء مسار لمصرف المحسمة بطول 14 كيلو ونصف في اتجاه سحارة سرابيوم كما تم عمل رافعات للمياه لتصل إلي شرق القناة من خلال بيارات أسفل قناة السويس لتصل لمحطة المعالجة الثلاثية شرق القناة لاستخدامها في زراعة 50 ألف فدان شرق القناة، وتقوم سحارة سرابيوم بري من 70 إلى 100 ألف فدان.