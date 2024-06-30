يسري المغازي: كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو ذكرت بكل ما تم من إنجازات وخارطة عمل

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية كلمة الرئيس في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، قائلا: ذكرت المصريين بكل ما تم في الوطن من انجازات وخارطة عمل الفترة المقبلة في عمر الوطن.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة السيسي حملت رسائل ايجابية للغاية حول حاضر مشرق ومستقبل افضل، بعدما قال الرئيس إنه ومنذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، حيث ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وبعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أننا قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات وبنينا أساسًا تنمويًا بجهود هائلة.

ذكرى ثوره 30 يونيو

وأشار عضو مجلس النواب، الى ما قاله الرئيس السيسي في كلمته اليوم نقف على أرض صلبة دولة؛ مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب، ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة، وسريعة وحديثة.

واختتم النائب يسري المغازي، أن كلمة الرئيس في ذكرى ثورة 30 يونيو مبشرة بما هو قادم في رخاء البلاد، وحاضر مصر الآن كدولة ذات مؤسسات مستقرة راسخة.

على صعيد آخر اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل عنوانًا لإعادة تأكيد وحدة النسيج الوطني تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تُفرّق، حيث أكد فيها الشعب أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى من خلالهم، بعدما رفضوا العبث بمقدراتهم ومستقبلهم وتصدوا بإرادتهم الصلبة لموجات عاتية من الإرهاب الأسود قادها تحالفًا ملعونًا بين قوى شر ودمار لا يريدون الخير لمصر وذلك خلال الثورة وبعدها، مشيرًا إلى أنها انتقلت بمصر من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة وقوية.