الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

اطلاق حملة من بدري
اطلاق حملة من بدري أمان في الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة بالمجان، وتقام بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لمدة يوم من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً وتنظم بالتعاون مع وزارتيِّ الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لعنق الرحم حيث يتم تنفيذها في 9 محافظات من بينهم محافظة الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن حملة "من بدري أمان" تأتي استكمالًا للمبادرات الرائدة التي أطلقها  رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري وخاصة بالمناطق النائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة  بالإسكندرية، واللواء هشام لطفي مدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، ومديري المناطق الطبية بالإسكندرية.

IMG-20240630-WA0014
IMG-20240630-WA0014
IMG-20240630-WA0015
IMG-20240630-WA0015
IMG-20240630-WA0016
IMG-20240630-WA0016
IMG-20240630-WA0013
IMG-20240630-WA0013
IMG-20240630-WA0011
IMG-20240630-WA0011
IMG-20240630-WA0012
IMG-20240630-WA0012
من بدري أمان علاج الأورام السرطانية ستاد الإسكندرية الرياضي صحة الإسكندرية محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

انتشال جثماني شابين غرقا في شاطئ ستانلي

الإسكندرية تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وتنشر فرق الإنقاذ بالشواطئ

رفع 155 حالة إشغال وتحرير 43 محضرًا خلال حملة بحى ثان المنتزه بالإسكندرية

بمشاركة رمزى يسى.. ختام الموسم الفنى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

"غرفة الإسكندرية" تستكمل الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية

"شغلى أنا وولادى".. "دعاء" تبدأ مشروعها بقرض من جهاز تنمية المشروعات وتمثل مصر بالخارج

بعد نشوب حريق به أمس.. الشريف يتفقد استاد الإسكندرية الرياضى الدولى

مدير المراكز الروسية بمصر: نستعد لقمة "البريكس" بحضور الرئيس السيسى أكتوبر المقبل

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلي للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

"راح يعترف لها بحبه طلبت له الشرطة".. شاب يطارد مذيعة أمام الإنتاج الإعلامى

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه