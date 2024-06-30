الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": كل الشواهد الإنسانية والميدانية غير مبشرة للفلسطينيين فى غزة

غزة
غزة

رصد كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، مستجد الأوضاع عند الجانب المصري من المعبر، قائلًا: كل الشواهد الإنسانية والميدانية غير مبشرة بالمرة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف رجب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر كرم أبوسالم شهد اليوم دخول 31 شاحنة مساعدات، فضلًا عن دخول 8 شاحنات من الوقود، وهناك 18 شاحنة أفرغت الحمولات الخاصة بها في المعبر، لكنّ هناك تناقصًا واضحًا وشديدًا في عملية عبور المساعدات.

 

تكدس شديد للشاحنات في معبر كرم أبوسالم بعد تفريغها

وأوضح أن دخول شاحنات المساعدات اليوم يأتي بعد انقطاع دام لثلاثة أيام على التوالي من دخول المساعدات للفلسطينيين بالقطاع، بالإضافة إلى أن المعدل اليومي يشهد فجوة كبيرة بين شهر أبريل الماضي، وشهر يونيو الجاري منذ استئناف دخول المساعدات في 26 مايو الماضي.

ولفت مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، إلى أن هناك تكدسًا شديدًا للشاحنات في معبر كرم أبوسالم بعد تفريغها، لكن هناك عملية صعبة للغاية تواجه الفرق التابعة للمنظمات الأممية في عملية توصيل هذه المساعدات للمناطق المختلفة، نظرًا لتواصل العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة، مما يؤثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية.

غزة الشواهد الإنسانية والميدانية غير مبشرة للفلسطينيين قطاع غزة الشواهد الإنسانية والميدانية الشواهد الإنسانية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

كاتب صحفي: مصادر القوة لدى الدولة تطورت بشكل كبير بعد 30 يونيو (فيديو)

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية: نخدم العلم الأكاديمى والمهنى (فيديو)

زكى القاضى: الشعب نجح بإسقاط مخطط جماعة إرهابية حاولت تدمير الهوية المصرية

رئيس حزب الريادة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية (فيديو)

مكتسبات 30 يونيو.. طفرة تنموية فى المحافظات الحدودية

الإصلاح والنهضة: الشعب المصرى نجح فى إسقاط قوى الشر خلال ثورة 30 يونيو

"أكثر من 700 مليار جنيه".. جهود الدولة لتنمية سيناء خلال 11 عامًا (فيديو)

مكتسبات 30 يونيو.. نهضة عمرانية غير مسبوقة فى مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024.. وجدول الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون