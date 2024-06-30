"إكسترا نيوز": كل الشواهد الإنسانية والميدانية غير مبشرة للفلسطينيين فى غزة

رصد كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، مستجد الأوضاع عند الجانب المصري من المعبر، قائلًا: كل الشواهد الإنسانية والميدانية غير مبشرة بالمرة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف رجب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر كرم أبوسالم شهد اليوم دخول 31 شاحنة مساعدات، فضلًا عن دخول 8 شاحنات من الوقود، وهناك 18 شاحنة أفرغت الحمولات الخاصة بها في المعبر، لكنّ هناك تناقصًا واضحًا وشديدًا في عملية عبور المساعدات.

تكدس شديد للشاحنات في معبر كرم أبوسالم بعد تفريغها

وأوضح أن دخول شاحنات المساعدات اليوم يأتي بعد انقطاع دام لثلاثة أيام على التوالي من دخول المساعدات للفلسطينيين بالقطاع، بالإضافة إلى أن المعدل اليومي يشهد فجوة كبيرة بين شهر أبريل الماضي، وشهر يونيو الجاري منذ استئناف دخول المساعدات في 26 مايو الماضي.

ولفت مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، إلى أن هناك تكدسًا شديدًا للشاحنات في معبر كرم أبوسالم بعد تفريغها، لكن هناك عملية صعبة للغاية تواجه الفرق التابعة للمنظمات الأممية في عملية توصيل هذه المساعدات للمناطق المختلفة، نظرًا لتواصل العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة، مما يؤثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية.