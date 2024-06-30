الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالحامول في كفر الشيخ

أعمال الإنشاء
أعمال الإنشاء

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه تابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي بمدينة الحامول بطول 900 متر تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، مكلفًا بسرعة تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والجودة المطلوبة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد القيادات التنفيذية.

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محافظ كفر الشيخ: تنفيذ المشروعات بالجودة المحددة ورفع معدلات التنمية



‏وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروع كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريبًا من الجانبين، ليكون متنفس لأهالي مدينة الحامول فضلًا عن أعمال حماية جانبي بحر تيرة من التعديات، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضارى، ومركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.

 

تفاصيل تنفيذ مشروع إنشاء كورنيش وممشي بحر تيرة

وأوضح اللواء جمال نور الدين، أنه يتم تنفيذ مشروع إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريبًا من الجانبين، على مرحلتين نظرًا لأهمية المجري المائي لرى مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بشمال وشرق المحافظة، ليتم تنفيذ المرحلة الأولي بطول 460م طولي وبعرض 4.80م الجانب الشمالي لبحر تيرة، وتتضمن الأعمال المنفذة حوائط ساندة بارتفاع 5.60م وممشى انترلوك مزروع بالأشجار واستراحات للمواطنين مقسمة كل 35م بطول الكورنيش وعمل سور حماية وأمان للمواطنين والمشاة من ناحية المجرى المائي، ليتم تنفيذه تحت إشراف هندسى وفني كامل، وطبقًا لمعاير الأمن والسلامة وحماية البيئة، تلبية لاحتياجات المواطنين.

فيما وجه محافظ الإقليم، بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التي يتم العمل بها وذلك في أسرع وقت مع مراعاة الجودة 

بحر تيرة مركز الحامول مركز السيطرة ممشي بحري محافظة كفر الشيخ

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