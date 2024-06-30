الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسست للجمهورية الجديدة.. رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

ياسر إدريس
ياسر إدريس

تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة وكافة مؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم بالتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو نجحت في استعادة البلاد من قبضة جماعات الظلام والجهل

وأضاف في كلمته أن ثورة 30 يونيو نجحت في استعادة البلاد من قبضة جماعات الظلام والجهل، وردت للشعب ثورته التي قام بها في 2011، واختطفتها منه جماعة الإخوان الإرهابية ومن تعاون منها ضد وطننا الغالي.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: «إن هذه الثورة العظيمة كانت نقطة البداية للجمهورية الجديدة، التي نعيش في ظلها الآن، قد وضعت مصر بين كبريات الدول ورسمت خريطة جديدة للمنطقة كان لنا فيها دورًا هامًا لا يمكن الاستغناء عنه إقليميا ودوليا وجعلت مصر لاعبا أساسيا في الأحداث التي تشهدها المنطقة».

 30 يونيو فتحت آفاقا للنمو والبناء في كافة ربوع الدولة المصرية

واستطرد إدريس: «قد فتحت هذه الثورة المجيدة آفاقا للنمو والبناء في كافة ربوع الدولة المصرية، وصبت على مصر الخير وكانت البداية للقضاء على فساد استشرى في مفاصل مصرنا طوال عشرات السنين الماضية، وحجر الأساس لمشروعات تنموية كبرى شعر المصريون بعوائدها ولا زالت البقية تأتي في ظل استكمال عمليات البناء دون توقف طوال الليل والنهار».

وواصل: «لولا ثورة الشعب في 30 يونيو، ما كان هناك كل هذه الشبكة الكبيرة من الطرق والكباري والمدن الجديدة والمناطق الصناعية المنتشرة في محافظات الجمهورية، التي غيرت شكل الحياة وقضت على العشوائيات، وبنت جيشًا مهابًا يخشاه الجميع قادر على الذود عن أمن مصر وحدودها والحفاظ على مقدراتها».

 قطاع الرياضة كان له نصيب كبير من عمليات التنمية والتطوير

واختتم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كلمته: «كان للرياضة نصيبا كبيرا من عمليات التنمية والتطوير وهو ما رأيناه قد تجسد على أرض الواقع من خلال منشآت رياضية غاية في التطور أهلت مصر لاستضافة بطولات إقليمية وقارية ودولية كبرى وهو ما يبشر باستضافة المزيد بما يليق بسمعة مصر الرياضية، وهو ما عزز السياحة الرياضية للدولة المصرية وساهم في بناء أبطال في كافة الألعاب الرياضية الفردية منها والجماعية واعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل، وها نحن الآن على مشارف أولمبياد باريس 2024 التي نعد فيها المصريون بتحقيق إنجازات غير مسبوقة لتستمر مسيرة حصد ثمار ما تم بناؤه على مدار العقد الماضي حفظ الله مصر وقادتها وجيشها وشعبها وجعلهم في رباط إلى يوم الدين».

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