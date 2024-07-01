الحكومة الجديدة.. عضو التحالف الوطني: نتوقع مزيدا من الدعم للفئات الأولى بالرعاية

توقع هاني عبد الفتاح الرئيس التفيذي لمؤسسة “صناع الخير” عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مطالب المجتمع المدني بصفة عامة ومؤسسات التحالف الوطني بصفة خاصة، بتذليل العقبات في سبيل دعم الشرائح الأولى بالرعاية والتنسيق المتواصل والتشبيك والتفاعل المباشر لتحديد مستهدف كل وزارة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من الضروري مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظين لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحقيق رؤية الدولة للارتقاء بالريف المصري والوصول إلى المستحقين من خلال قواعد البيانات واختيار الأنشطة الخيرية والتنموية الأكثر فائدة للمستفيدين أو للأكثر احتياجا.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

كما أنه من المتوقع أن تقوم قيادات الجهاز التنفيذي للدولة بكافة مستوياته نحو تفعيل التعاون والشراكة الكاملة مع المجتمع المدني لتأمين الاحتياجات الغذائية أو الصحية للشرائح الأولى بالرعاية بالمجان، بالإضافة إلى دعمها بشكل مطلق لتمكينها اقتصاديا.