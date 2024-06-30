الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 28

الدوري المصري
الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ28 والتي اسدر الستار على أحداثها أمس بلقاء الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، والذي انتهى بفوز الأبيض بنتيجه أربعة أهداف مقابل هدفين، فيما يتساءل الكثير من جمهور كرة القدم عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ28 وما هو موقع الفرق بعد هذه الجولة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة ال28

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

فرق

نقاط

بيراميدز

25

19

5

1

16

62

الأهلي

20

15

3

2

19

48

المصري

27

13

6

8

34

45

إنبي

27

11

8

8

22

41

مودرن فيوتشر

27

10

11

6

20

41

زد إف سي

26

10

11

5

24

41

سموحة

26

10

9

7

28

39

الزمالك

22

11

4

7

23

37

الاتحاد السكندري

28

9

10

9

35

-6

سيراميكا كليوباترا

27

10

7

10

34

37

طلائع الجيش

26

8

10

8

26

-3

الإسماعيلي

28

7

10

11

32

-4

الجونة

28

7

10

11

39

-12

البنك الأهلي

28

8

6

14

22

30

فاركو

28

5

10

13

40

-13

بلدية المحلة

27

6

5

16

45

-29

الداخلية

28

3

10

15

33

-18

المقاولون العرب

26

4

7

15

44

-20

ترتيب الدوري المصري 2024

وشهدت الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مبارياتها يوم الخميس الماضي واستمرت حتى أمس، إثارة وندية كبيرة، حيث حسمت بعض مراكز الترتيب بشكل كبير، بينما مازالت بعض الفرق تنافس على تحقيق أهدافها المختلفة.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب بعد لعب 25 مباراة حيث حقق الفريق 19 انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط ورصيده من النقاط 62 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بعد لعب 20 مباراة، حقق 15 انتصارًا، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، ويمتلك 48 نقطة، ويظل في المنافسة على اللقب ويسعى للتفوق في المباريات المؤجلة المتبقية من الموسم لكي يقترب من تحقيق اللقب.

ويأتي الزمالك في المركز الثامن بعد لعب 22 مباراة، حقق 11 انتصارًا، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 7 مباريات وبلغ رصيد الزمالك 37 نقطة.

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