فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية يُظهر سيدة تُحاول اصطحاب طفل سيدة أخرى داخل أحد المتاجر بمدينة طنطا محافظة الغربية، في واقعة وُصِفت بأنها محاولة اختطاف للطفل.

أظهر مقطع الفيديو انتباه الأم للأمر، واستيقافها السيدة بعد أن انتزعت منها طفلها، وتقدمت ضدها ببلاغ لقسم شرطة طنطا بمحاولة اختطاف ابنها، وعلى الرغم من هروب السيدة استطاعت جهات الأمن القبض عليها، والتحقيق معها فيما هو منسوب إليها.

وأدلت السيدة المتهمة بأقوالها بشأن اختطاف الطفل، حيث قالت إنها كانت تعتقد أنه أحد أبنائها لأنها كانت تتسوق من المتجر برفقة أبنائها الاثنين، أحدهما 3 سنوات والآخر 5 سنوات، فاختلط عليها الأمر، وأمسكت بيد الطفل الغريب اعتقادًا منها أنه ابنها، وقامت الجهات المعنية بالتحفظ عليها حتى انتهاء التحقيق.