"الأوقاف" تعلن فتح باب القبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2024 – 2025 م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف – ش شوبير – ميدان الحلمية – القاهرة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2023 – 2024 م لغة إنجليزية (من محافظات القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة، وستكون الأولوية لمحافظة القاهرة) بمصروفات دراسية، على النحو التالي للطالبات الجدد:

1 - الصف الأول الثانوي 10000 ج فقط وقدره عشرة آلاف جنيه، بزيادة 10% سنويًّا، لتكون على النحو التالي من الصف الثاني الثانوي حتى الفرقة الخامسة.

2 - الصف الثاني الثانوي 11000 ج فقط وقدره أحد عشر ألف جنيه، بزيادة 10% عن الصف الأول.

3 - الصف الثالث الثانوي 12100 ج فقط وقدره اثنا عشر ألفًا ومائة جنيه، بزيادة 10% عن الصف الثاني.

4 - الصف الرابع (الفرقة الأولى) 13310 ج فقط وقدره ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيهات.

5 - الصف الخامس (الفرقة الثانية) 13310 ج فقط وقدره ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيهات.

وأوضحت الأوقاف، أن هذه المصروفات هي للطالبات اللائي سيتقدمن هذا العام، أما الطالبات المسجلات بالمعهد فمصاريف كل دفعة منهن حسب شروط إعلانها.

وتدفع المصروفات على دفعتين، بالنسبة للصف الأول الدفعة الأولى 60% بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، وذلك حتى لا يتم استبعادها من القبول ـ والدفعة الثانية 40% مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك طبقا للشروط الآتية والمعلنة بالمعهد وشروط وقواعد القبول المعلنة من وزارة الصحة وأي تعليمات أخرى من وزارة الصحة والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخ النشر على موقع وزارة الأوقاف.

شروط القبول:

1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو الثانية.

2. أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة.

3. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة، ثم اجتياز اختبار القدرات، وكشف الهيئة، والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

4. المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك.

5. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

6. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

7. يشمل اختبار القدرات تحريري وشفوي خلال كشف الهيئة (اختبار في اللغة العربية، اختبار في اللغة الإنجليزية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

8. كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن).

9. الكشف الطبي (يتم بواسطة القوميسون الطبي ( اللجان الطبية بالمستشفى) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي: كشف رمد، كشف باطنة، كشف أنف وحنجرة، كشف عظام، بالإضافة لبعض التحاليل والأشعة ورسم القلب ).

ملحوظة: يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبًا من فحوصات واختبارات.

الأوراق المطلوبة:

1. استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024م.

2. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

3. بيان نجاح الصف الأول والصف الثاني الإعدادي.

4. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

5. صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

6. صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل ودوسيه كبسولة للأوراق.

7. رسوم تقديم الملف بالمعهد (100 جنيها).

- قيمة كراسة القبول 1500 جنيه فقط وقدره ألف وخمسمائة جنيه شاملة جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل ورسم القلب، أصل شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها للاطلاع وصورة منها، بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي، صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر، شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة، عدد 8 صور حديثة 4×6، صورة بطاقة ولي الأمر، إيصال كهرباء حديث على نفس العنوان.

- في حال اجتياز الطالبة الاختبارات السابقة يتم اتباع الآتي للالتحاق بالمعهد:-

- إحضار أصول الشهادات، مع فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض – مستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف، مع إيصال سداد المصروفات خلال ثلاثة أيام بمستشفى الدعاة وأخذ تعهد من الطالبة وكذلك ولي الأمر بقبول التكليف بمستشفى الدعاة والمواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة وزارة الأوقاف بعد تخرجها ( وكذلك إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة، وعدم النقل نهائيًّا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة ).

- ليس لولي الأمر الحق في الرجوع على المدرسة أو المستشفى برد قيمة كراسة القبول في حال عدم قبول ابنته بالمدرسة، كما ليس له الحق في الرجوع على المدرسة أو المستشفى برد قيمة المصروفات بعد دفعها بخزينة المستشفى بأي حال من الأحوال.

مواعيد التقديم والاختبارات:

سيتم فتح باب القبول من يوم الأربعاء الموافق 3/ 7/ 2024 م، طبقًا لأعلى المجاميع، وذلك على النحو التالي:

1- من مجموع 261 – 280 درجة من يوم 3/ 7 – 4 /7 مدة يومين.

2- من مجموع 241 – 260 درجة من يوم 6 /7 – 7 /7 مدة يومين.

3- من مجموع 231 – 240 درجة من يوم 8 /7 – 9 /7 مدة يومين

4.من مجموع 220 – 230 درجة من يوم 10 /7 – 11 /7 مدة يومين

ونوهت الأوقاف، أن السبت 13 /7/ 2024م للمتخلفين من الأيام السابقة، وسيتم الإعلان يوم الأحد 14/ 7 / 2024 م عن فتح الباب للمجاميع من 200 إلى 219 حال وجود أماكن خالية، ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والقبول لأعلى المجاميع وبعدها يتم اختبارات القدرات والمعلومات العامة وأيضا (اختبار الإملاء- اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي )

• وسيتم الإعلان عن موعد اختبار القدرات (الإملاء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي) على موقع وزارة الأوقاف.

• وبعد الإعلان عن نتيجة اختبار (القدرات، الإملاء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي )

• سوف يتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والإشاعات وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية على موقع وزارة الأوقاف.

• وسيتم الإعلان عن نتيجة قبول الطالبات الجدد بعد اعتمادها من وزير الأوقاف.