انتشال جثمانى شابين غرقا فى شاطئ ستانلى

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية وفريق غواصي الخير ومنقذي شاطئ ستانلي من انتشال جثماني شابين غرقا في الشاطئ صباح اليوم الأحد، بعد أن سحبتهما الأمواج العالية للبحر بسبب شدة التيار.

تعود تفاصيل حالة الغرق إلى فجر اليوم عندما سقطت صنارة صيد من شاب كان يصطاد على كوبري ستانلي، فنزل الشاب إلى البحر للحصول على صنارته، ولكن بسبب ارتفاع الأمواج لم يستطع مقاومة التيار، حيث بدأ يتعرض للغرق، سارع أصدقاؤه لمساعدته وخلال محاولة الوصول لقي مصرعه هو وأحد أصدقائه غرقًا.

وقال الكابتن إبراهيم مارينا، مسئول إنقاذ شاطئ ستانلي، واحد من فريق غواصي الخير، إن البحر خلف كوبري ستانلي صعب النزول إليه، خاصة في حالة اضطراب البحر وشدة التيار التي تشهدها شواطئ الإسكندرية اليوم.

وأضاف لـ"الدستور" أن الشابين اللذين لقيا مصرعهما غرقًا، أحدهما يبلغ 27 عامًا، والآخر في بداية الثلاثينات من منطقتي الجمرك واللبان بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم انتشال أحد الجثامين في الساعة السابعة صباحًا عندما ظهر فوق سطح الماء، وتم انتشال الجثمان الآخر في الساعة الحادية عشرة صباحًا بعد عمليات بحث من المنقذين والغواصين المتطوعين.

وأوضح أن الشاب الأول كان يصطاد في وقت مبكر صباحًا وعند سقوط صنارته نزل لإحضارها من داخل المياه، لكنه لم ينتبه إلى خطورة الدخول لهذا العمق، وعندما شاهده صديقه يغرق نزل لإنقاذه، وهو ما رواه أصدقاؤهما والباعة على الكوبري حتى غرق الشابان بسبب ارتفاع الأمواج.

وأكد أنه عقب الإبلاغ تواجد رجال الإنفاذ النهري وعدد من غواصين الخير المتطوعين ونزلوا للمياه للبحث وانتشال الجثامين، لافتًا إلى صعوبة نزول بدالات في مياه البحر في تلك الأجواء خاصة أن خلال شهر يوليو تتعرض الإسكندرية لـ"ملتم" وهو ما يتسبب في ارتفاع البحر وشدة التيار، داعيًا للشابين بالرحمة وأن يرزق ذويهما الصبر والسلوان.