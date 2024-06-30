الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستفيدات الحملة الطبية "من بدري أمان" : هدية غالية من الرئيس في 30 يونيو (فيديو وصور)

كشوفات طبية مجانية، ورعاية صحية في كافة التخصصات، هدية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، لتنظم الحملة الطبية "من بدري امان" في استاد الاسكندرية الدولي، متمثلة فى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وقدمت الحملة الكشف الطبي على المواطنين رجالا ونساءً في مختلف التخصصات الطبية بدءا من ١٨ عاما فما فوق على مدار اليوم، حتى الساعة السادسة مساءً، فالحملة الطبية تشمل الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم).

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احتفالًا بثورة 30 يونيو.. "من بدري أمان" مبادرة طبية مجانية في الإسكندرية (لايف)

مستفيدات "من بدري امان" هدية غالية من الرئيس في ٣٠ يونيو

قالت زينب منصور، إحدى المستفيدات، إن المبادرات الرئاسية أكبر داعم لصحة المواطنين البسطاء خاصة انها شاملة كافة التخصصات وتتواجد باستمرارا في مختلف المناطق للكشف في اي وقت وتلقي العلاج اللازم بالمجان معلقة "هدية غالية من الرئيس في ٣٠ يونيو".

واصلت نادية مرعي، إحدى المستفيدات، أننا نشعر بحرص الدولة على صحة المواطنين وشاهدنا هذا في تنظيم مبادرة من بدري امان والتي تتم كافة الاجراءات الطبية فيها بسهولة ويسر بدءا من الحجز حتى صرف العلاج اللازم، دون تكبد اي مبلغ مالي للتخفيف على البسطاء

وأشادت ام مصطفى، إحدى المستفيدات، أنها ليست المره الأولى للتوافد والاستفاده من القوافل الطبية فهي تجد رعاية طبية مميزه من الفريق الطبي، فليست فقط الاستفاده بالكشوفات الطبية ولكن هناك سعة صدر للاستشارات المتخصصة في اي استفسار طبي يخصهل هي واسرتها.

وثمنت اماني محمود، إحدى المستفيدات، ان مايميز القوافل الطبية الرئاسية انها شامله كافة التخصصات وجميع الاجراءات تتم في مكان واحد بدءا من الكشف حتى المتابعه، غير أن الحالات التي تتطلب اجراءات اكثر يتم توجيهها الى مستشفى تخصصية لاكمال باقي الفحوصات والعلاج.

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هدية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة ٣٠ يونيو من بدري أمان مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

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