الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

بن غفير
بن غفير

دعا الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار  بن غفير، الأحد، إلى إعدام المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال بإطلاق النار على رءوسهم.

وقال "بن غفير"، في مقطع مصور، إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس.

كما طالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.

txt

لابيد: تطرف بن غفير وسموتريتش يجرنا لعالم الجنون وانهيار الحكومة من الداخل

يجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة التمهيدية، مطلع مارس من العام الماضي، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

ويلزم مشروع القانون الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريًا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل.

نادي الأسير الفلسطيني: تصريحات بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير عبدالله الزغاري، اليوم، أن تصريحات بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان.

وأضاف الزغاري، في تصريحات صحفية، أن بن غفير تخطى بتصريحاته مرحلة التهديد، فقد نفذت إدارة سجون الاحتلال التي يتولى مسئوليتها، بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

txt

لماذا يرفض نتنياهو ضم "بن غفير" إلى مجلس الحرب الجديد؟

سجون الاحتلال المعتقلين الإحتلال الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلية بن جفير الأسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون