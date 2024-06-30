المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

دعا الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، إلى إعدام المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال بإطلاق النار على رءوسهم.

وقال "بن غفير"، في مقطع مصور، إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس.

كما طالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست بالقراءة الثالثة، متعهدًا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.

يجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة التمهيدية، مطلع مارس من العام الماضي، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

ويلزم مشروع القانون الذي يتطلب مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريًا، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل.

نادي الأسير الفلسطيني: تصريحات بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير عبدالله الزغاري، اليوم، أن تصريحات بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان.

وأضاف الزغاري، في تصريحات صحفية، أن بن غفير تخطى بتصريحاته مرحلة التهديد، فقد نفذت إدارة سجون الاحتلال التي يتولى مسئوليتها، بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.