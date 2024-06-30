الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز

أمين حماة الوطن بسوهاج: ثورة 30 يونيو مهدت لبناء الجمهورية الجديدة

الدكتور مختار همام
الدكتور مختار همام أمين حزب حماة الوطن بسوهاج

قال الدكتور مختار همام أمين حزب حماة الوطن بسوهاج، إن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق نجاحات كبيرة ساعدت في الحد من الآثار السلبية للأوضاع الدولية والعالمية، بما في ذلك تأثيرات كورونا وما تبعها من حرب روسية أوكرانية والحرب في غزة والتوترات السياسية على الحدود.

وأشار إلى أن إنجازات الدولة بعد ثورة يونيو جاءت في إنشاء بنية تحتية قوية والقضاء على العشوائيات من خلال برنامج حياة كريمة وإنشاء شبكة طرق ممتازة ومدن عمرانية جديدة وصناعات متطورة ومشروعات سياحية كبيرة، وتم زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ٩.٨ مليون فدان واستهداف زيادتها إلى ١٣ مليون فدان في عام ٢٠٣٠. وأوضح د. مختار همام أن استمرار الجهود والعمل في القطاع الزراعي، على سبيل المثال، يحقق خطة البلاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الأمن الغذائي، وفي وقت قريب مزيد من فرص صادرات الحاصلات الزراعية.

وكشف مختار همام عن وضع برنامج متميز للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث سيتم جمع أهالي محافظة سوهاج من خلال المقار والوحدات الحزبية المنتشرة للحزب في كل مدينة وقرية بسوهاج.

ووجه الدكتور مختار همام، أمين حزب حماة الوطن بسوهاج، التهنئة إلى جموع المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي أعادت مصر للمصريين وأسست دولة قوية ومترابطة وتعمل جاهدة لتحقيق أكبر طفرة تنموية بجهود وسواعد أبنائها المخلصين.

من ناحية أخرى، اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل عنوانًا لإعادة تأكيد وحدة النسيج الوطني تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تُفرّق. حيث أكد فيها الشعب أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى من خلالهم، بعدما رفضوا العبث بمقدراتهم ومستقبلهم وتصدوا بإرادتهم الصلبة لموجات عاتية من الإرهاب الأسود قادها تحالفًا ملعونًا بين قوى شر ودمار لا يريدون الخير لمصر وذلك خلال الثورة وبعدها.

كما أشار إلى أنها أدت بمصر من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة وقوية.

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