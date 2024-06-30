الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس تجارية سوهاج يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو

خالد أبو الوفا
خالد أبو الوفا

هنأ خالد أبو الوفا رئيس تجارية سوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الاحتفال لثورة 30 يونيو.

وقال أبو الوفا، إن تلك الثورة أعادت للدولة المصرية رونقها مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعد من الأيام التي تظل خالدة للفخر في تاريخ البلاد.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو


وأضاف أبو الوفا في بيان صحفي له اليوم، أن الاقتصاد المصري شهد عدة تغيرات جذرية منذ بداية الثورة وحتى الاصلاح الاقتصادي الذي سيجني ثماره في السنوات المقبلة. 

وأوضح أبو الوفا أن تلك الثورة هي علامة مضيئة في تاريخ الوطن ونقطة فارقة في مصلحة الوطن، كما أنها غيرت مسار الوطن. 

وتابع أبو الوفا أن هذا اليوم يوضح فرض الشعب المصري إرادته في الدفاع عن هويته وتأكيد هويته. 

وأشار إلى أن الدولة في صدد تشكيل حكومة جديدة ننتظر منها الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد: "في هذه الذكرى نؤكد على أهمية الاستمرار في العمل بجد واجتهاد لتحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري، متطلعين إلى مستقبل أفضل يعمه السلام والرخاء".

وختم بالقول "حفظ الله مصر وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام وشعب مصر بألف خير".

النائب خالد أبو الوفا رئيس تجارية سوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين الإحتفال لثورة 30 يونيو الاستمرار في العمل الاستمرار في العمل بجد واجتهاد وطموحات الشعب المصري

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون