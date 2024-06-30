رئيس تجارية سوهاج يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو

هنأ خالد أبو الوفا رئيس تجارية سوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الاحتفال لثورة 30 يونيو.

وقال أبو الوفا، إن تلك الثورة أعادت للدولة المصرية رونقها مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعد من الأيام التي تظل خالدة للفخر في تاريخ البلاد.



وأضاف أبو الوفا في بيان صحفي له اليوم، أن الاقتصاد المصري شهد عدة تغيرات جذرية منذ بداية الثورة وحتى الاصلاح الاقتصادي الذي سيجني ثماره في السنوات المقبلة.

وأوضح أبو الوفا أن تلك الثورة هي علامة مضيئة في تاريخ الوطن ونقطة فارقة في مصلحة الوطن، كما أنها غيرت مسار الوطن.

وتابع أبو الوفا أن هذا اليوم يوضح فرض الشعب المصري إرادته في الدفاع عن هويته وتأكيد هويته.

وأشار إلى أن الدولة في صدد تشكيل حكومة جديدة ننتظر منها الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد: "في هذه الذكرى نؤكد على أهمية الاستمرار في العمل بجد واجتهاد لتحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري، متطلعين إلى مستقبل أفضل يعمه السلام والرخاء".

وختم بالقول "حفظ الله مصر وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام وشعب مصر بألف خير".