الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم مصيلحي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخاطر التفكك

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

أكد كريم مصيلحي الأمين المساعد بأمانة المواطنة المركزية بحزب حماة الوطن، أن ثورة ٣٠ يونيو نقطة تحول هامة في التاريخ المصري، ساهمت في إنقاذ مصر من مخاطر التفكك التي أحدثتها حالة الاستقطاب التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها، بالإضافة إلى محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية.

وأضاف "مصيلحي" أن ٣٠ يونيو هي ثورة شعبية أعادت مصر للطريق الصحيح، فخرج الشعب المصري بجميع طوائفه رافضا حالة الاستقطاب التي قامت بها الجماعة الإرهابية، وقد لبت القوات المسلحة نداءات الشعب المصري، فقدموا أرواحهم فداءً للوطن وتصدوا لمخططات الإرهاب التي حاولت الجماعة الإرهابية استغلاله وإحداث الفوضى في البلاد.

وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وتضمنت رسائل قوية حول مجريات الأمور في الفترة السابقة والحالية، قائلاً: "إنها تعكس مدى التزام القيادة السياسية بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري للفترة المقبلة، وضرورة العمل المشترك والتكاتف من أجل بناء مستقبل أفضل". 

وقال إن مصر تعيش عصرًا كبيرًا من الانجازات الكبرى في عهد الرئيس السيسي، فقد انطلقت نحو مسيرة البناء والتنمية والتقدم وتوطين التكنولوجيا، فالإنجازات الكبرى التي تحققت في مصر من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى اليوم غير مسبوقة.

من جانبه اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل عنوانًا لإعادة تأكيد وحدة النسيج الوطني تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تُفرّق، حيث أكد فيها الشعب أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى من خلالهم، بعدما رفضوا العبث بمقدراتهم ومستقبلهم وتصدوا بإرادتهم الصلبة لموجات عاتية من الإرهاب الأسود قادها تحالفًا ملعونًا بين قوى شر ودمار لا يريدون الخير لمصر خلال الثورة وبعدها، مشيرا إلى أنها انتقلت بمصر من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة وقوية.

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